المهرة: الأمن يلقي القبض على أربعة من مروجي المخدرات بالمحافظة

المنامة - ياسر ابراهيم - ضبطت، أجهزة الأمن بمحافظة المهرة، شرقي البلاد، اليوم الأحد، أربعة من مروجي المخدرات في عدد من مديريات المحافظة في عدة عمليات منفصلة.

وحسب موقع الجيش "سبتمبر نت"، فقد أوضح مصدر أمني قوله، "إن عمليات الضبط جاءت بعد رصد وتحري دام لعدة أيام للأشخاص المشتبه بهم".

ولفت المصدر، إلى أن "التحريات أسفرت عن ضبط الجناة وهم متلبسين وبحوزتهم ممنوعات من مادة الحشيش المخدرة، ومادة “الشبو".

وأكد المصدر ان إدارة المباحث بصدد استكمال إجراءات المتهمين لإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا عقابهم.

وأشار إلى استمرار الحملة الأمنية لمكافحة وضبط مثل هؤلاء المتاجرين والمروجين والمتعاطين.

وفي الـ 11 من يونيو الجاري، أعلنت شرطة المهرة، إحالة 14 متهماً بينهم امرأة بقضايا مخدرات.

كما أعلنت الأجهزة الأمنية بالمحافظة في ابريل الماضي، ضبط ثلاثة أطنان من الحشيش على متن قارب في الغيظة.

