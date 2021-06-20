شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تستنكر هجمات ميليشيا الحوثي على جنوب السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم عن إدانتها واستنكارها لقيام ميليشيا الحوثي باستهداف المناطق المدنية في جنوب المملكة العربية السعودية بعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار، والتي تم اعتراضها بنجاح من قبِل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.



واكدت الخارجية المصرية مُجددًا على وقوفها بجانب السعودية ودعمها لما تتخذه من إجراءات لصون أمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي تُمثل انتهاكًا لقواعد لقانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن بالمنطقة.