شرطة السير بمديرية الغيضة تضبط سائقاً دهس طفلا ولاذ بالفرار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

تمكنت إدارة شرطة السير بمديرية الغيضة من ضبط سيارة مع سائقها كانت ارتكبت حادث دهس لطفل في الجحي ولاذت بالفرار.



وأوضح الملازم حسين أحمد المراني مدير شرطة السير بالمديرية بأنه بعد تلقي بلاغ رقم 100 لسنة 2021 انتقل قسم الحوادث فورا إلى مكان الحادث وبعد قيامه بالإجراءات اللازمة اتضح أن السائق (ع. ع .ا) ارتكب

حادث الدهس لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات كانت إصابته بسيطة وفر هاربا ، لافتا إلى أنه تم ايقاف السائق وحجز سيارته واتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدا لإحاله ملف القضية إلى النيابة العامة.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ عمليات أمن المحافظة عن السيارة وبعد التحري والمتابعة تم ضبط مالك السيارة اليوم الأحد الساعة ال 9صباحاً، مؤكدا أن هذه النجاحات التي تحققها أجهزة الأمن بالمحافظة تأتي بفضل الدعم والمتابعة المستمرة من السلطة المحلية بمحافظة المهرة ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر ومدير عام الأمن والشرطة العميد مفتي سهيل صمودة لتعزيز دور الأمن ورفع اليقضة الأمنية.

ولفت المراني إلى أن الشرطة بالمرصاد للعابثين بأمن المحافطة واستقرارها وسلامة المواطنين وأن الفرار عقب ارتكاب مثل هذا الحادث المروري هو جريمة يعاقب عليها القانون.

ولقيت خطوة القبض على الجاني ترحيب واستحسان واسعين من المواطنين بالتزامن مع قيام أسرة الطفل بتقديم الشكر والتقدير لإدارة شرطة السير على دورهم ويقضتهم.

وكان مدير عام شرطة السير بالمحافظة العقيد سالم عمر الكثيري قدم أشاد بجهود مرور الغيضة في هذا الجانب.

فيما قدم مدير شرطة السير لقسم الحوادث بالمديرية الشكر لتفاعلهم مع البلاغ وكذلك كل من تعاون مع شرطه السير داعيا السائقين الالتزام بإرشادات السلامة المرورية ، مذكرا بأن السرعة ليست دليل مهارة بل إزهاق للأرواح والممتلكات.