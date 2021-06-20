مدير مكتب الشؤون الاجتماعية يناقش  مع صندوق الأمم المتحدة للصحة والسكان بعدن تنفيذ دورات للمساحات الآمنة للفتيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

التقى مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة المهرة الأستاذ فايز بلحاف، اليوم الأحد، بمدير صندوق الأمم المتحدة للصحة والسكان فرع عدن، لمناقشة تنفيذ دورات تدريبية للمساحات الآمنة وإنشاء مراكز الدعم النفسي للفتيات والمساحات الآمنة.



و عبر الأستاذ فايز بلحاف عن سعادته بزيارة مدير صندوق الأمم المتحدة للصحة والسكان فرع عدن من أجل إقامة دورات تدريبية للمساحات الآمنة للفتيات في المحافظة.

من جانبه أوضح مدير صندوق الأمم المتحدة للصحة والسكان فرع عدن عن استعداده لتقديم الكشوفات الدورية لمكتب الشؤون الإجتماعية والعمل كل 3 أشهر وإنشاء مراكز الدعم النفسي للفتيات والمساحات الآمنة، وتقديم برامج توعوية مجتمعية للفتيات والقضاء على بعض الظواهر الإجتماعية مثل الزواج المبكر والبطالة والخروج من المدارس وغيرها.