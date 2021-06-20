كلية الشرطة بحضرموت تدشن امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٠ _ ٢٠٢١ للقسمين العام والخاص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

دشن مدير كلية الشرطة بحضرموت العميد الركن سالم عبد الله الخنبشي، اليوم، الإمتحانات النهائية للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ للقسمين العام والخاص، وسط أجواء أكاديمية ومعايير إمتحانية وضوابط محكمة، لضمان سير العملية الإمتحانية بسهولة ويسر، تعكس الصورة المشرقة لهذا الصرح العلمي الشرطيوي.



وخلال التدشين حث العميد الركن الخنبشي الطلاب على الإلتزام بالهدوء والتركيز على الأسئلة، والتأني في وضع الإجابات لتحقيق أعلى الدرجات العلمية، شاكراً في الوقت ذاته منتسبي الكلية وخاصة اللجنة الإمتحانية لحرصهم على سير العملية الإمتحانية في أجواء تنافسية مفعمة بالحيوية والنشاط وتوفير البيئة المناسبة للطلاب ليتمكنوا من أداء واجبهم الإمتحاني.

ونقل مدير كلية الشرطة بحضرموت في ختام كلمته تحيات وزارة الداخلية ممثلة بمعالي الوزير اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، وتمنياتهما للطلاب بالتوفيق والنجاح وتحقيق أعلى الدرجات العلمية.