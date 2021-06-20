المحافظ بن ياسر يطلع على الأوضاع الخدمية والأمنية بمديرية حصوين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

اطلع محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة اليوم على الأوضاع الخدمية والأمنية بمديرية حصوين ، وذلك خلال لقائه بمدير عام مديرية حصوين الأستاذ ياسر عبدالله الأسد .



وفي اللقاء أشاد المحافظ بن ياسر بدور السلطة المحلية بمديرية حصوين في استتباب الأمن بالمديرية وتوفير الخدمات ، مؤكداً استمرار دعم السلطة المركزية بالمحافظة لكافة المديريات في شتى المجالات .

وخلال اللقاء وجه المحافظ بن ياسر بتأثيث مستشفى حصوين الريفي باعتباره مرفق خدمي هام يستفيد منه المواطنين .

من جانبه ثمن مدير عام مديرية حصوين الاستاذ ياسر الاسد دعم السلطة المحلية بالمحافظة بقيادة المحافظ بن ياسر لمديرية حصوين في كافة المجالات الخدمية والأمنية ،لافتاً إلى أن مشروع تأثيث مستشفى حصوين الريفي سيرى النور قريباً .

وفي ختام اللقاء قدم مدير عام مديرية حصوين الاستاذ ياسر الأسد درع شكر وتقدير لمعالي الأستاذ محمد علي ياسر نظير جهوده الكبيرة في تقديم وتوفير الخدمات للمديرية .