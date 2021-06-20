حملة في حصوين لإزاحة الكثبان  الرملية  من الخط العام بمنطقة صقر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

نفذ مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية حصوين اليوم حملة لإزاحة المتراكمة على الخط العام غرب منطقة صقر .



وتأتي الحملة تنفيذاً لتوجيهات الشيخ ياسر عبدالله الأسد مدير عام المديرية، بعد تلقيه بلاغات عدد من المواطنين، لمنع أي حوادث مرورية قد تسببها الرمال المتحركة.

هذا وأكد الأستاذ رفعي ناصر الأسد أن مكتب الأشغال بالمديرية سيكون دوماً على أهبة الاستعداد لرفع المخاطر التي تهدد حياة المواطنين ومستخدمي الطريق، مشيداً بالدعم الذي يقدمه مدير عام المديرية، واهتمامه بالاسراع بإزالة الكثبان الرملية من الطريق وجعلها سالكة وآمنة .

ونوه مدير مكتب الأشغال للمواطنين الإبلاغ في حال ملاحظة الرمال وكلما يشكل خطراً على مستخدمي الطريق في أي منطقة من مناطق المديرية.

الجدير ذكره أن الرمال المتحركة تتراكم بين فترة وأخرى على أجزاء كبيرة من الخط العام الاسفلتي غرب منطقة صقر بفعل الرياح الموسمية.