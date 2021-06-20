الزُبيدي يؤدي صلاة الجنازة على جثمان فقيد الوطن العميد المناضل عبدالله الحوتري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

الخليج 365 - عدن

أدّى اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، بمعية عدد من أعضاء هيئة رئاسة المجلس، وجمعٌ غفيرٌ من المواطنين، صباح اليوم الأحد، صلاة الجنازة على جثمان فقيد الوطن العميد المناضل عبدالله أحمد الحوتري، رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بمحافظة أبين، مستشار الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس.



وعقب أداء الصلاة، قام الرئيس القائد، وأعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، بتقديم واجب العزاء لأبناء وذوي الفقيد، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم جميعا الصبر والسلوان.

وانطلقت بعدها الجموع في موكبٍ جنائزي مهيب باتجاه مدينة كريتر في العاصمة عدن، حيث ووري جثمان الفقيد الحوتري الثرى بمقبرة القطيع.

*وكان جثمان الفقيد عبدالله الحوتري قد وصل إلى أرض الوطن فجر اليوم الأحد، قادما من العاصمة المصرية القاهرة بعد أن وافاه الأجل هناك إثر مرض عضال، حيث كان في استقباله بمطار عدن الدولي عدد من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، تقدمهم العميد ناصر السعدي عضو هيئة رئاسة المجلس