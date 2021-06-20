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محافظ المهرة يطلع على نشاط مكتب الآثار والمتاحف ويوجه بتسوير مقبرة حيرج بسيحوت

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اليمن العربي - المهرة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

اطلع محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة اليوم على نشاط مكتب الآثار والمتاحف بالمحافظة وذلك خلال لقائه بمدير عام مكتب الآثار والمتاحف بالمحافظة الاستاذ سالم عبدالله باكريت .

 

وخلال اللقاء أكد معالي الاستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة أن السلطة المحلية تعطي في أولوياتها اهتماماً أكبر لجانب الآثار مشيراً إلى أهمية الحفاظ عليها من الاندثار والضياع .

 

وفي اللقاء وجه المحافظ بن ياسر الشؤون الفنية بتسوير مقبرة حيرج بمديرية سيحوت .

 

من جانبه ثمن مدير عام مكتب الآثار والمتاحف الاستاذ سالم عبدالله باكريت جهود السلطة المحلية بقيادة المحافظ بن ياسر لاهتمامها بجانب الآثار والموروثات التي تتميز بها المحافظة ، مشيراً إلى أن مكتب الآثار سيقوم بنزولات ميدانية لمديريات منعر وشحن وحوف في الأيام القادمة كجزء من الخطة التنفيذية للمكتب لاستكشاف وتفقد المعالم الأثرية فيها

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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