محافظ المهرة يطلع على نشاط مكتب الآثار والمتاحف ويوجه بتسوير مقبرة حيرج بسيحوت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

اطلع محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة اليوم على نشاط مكتب الآثار والمتاحف بالمحافظة وذلك خلال لقائه بمدير عام مكتب الآثار والمتاحف بالمحافظة الاستاذ سالم عبدالله باكريت .



وخلال اللقاء أكد معالي الاستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة أن السلطة المحلية تعطي في أولوياتها اهتماماً أكبر لجانب الآثار مشيراً إلى أهمية الحفاظ عليها من الاندثار والضياع .

وفي اللقاء وجه المحافظ بن ياسر الشؤون الفنية بتسوير مقبرة حيرج بمديرية سيحوت .

من جانبه ثمن مدير عام مكتب الآثار والمتاحف الاستاذ سالم عبدالله باكريت جهود السلطة المحلية بقيادة المحافظ بن ياسر لاهتمامها بجانب الآثار والموروثات التي تتميز بها المحافظة ، مشيراً إلى أن مكتب الآثار سيقوم بنزولات ميدانية لمديريات منعر وشحن وحوف في الأيام القادمة كجزء من الخطة التنفيذية للمكتب لاستكشاف وتفقد المعالم الأثرية فيها.