كمين لأبطال الجيش الوطني يكبّد مليشيا الحوثي خسائر في الأرواح والعتاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

نفذت وحدات من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الأحد، كميناً نوعياً استهدف مجاميع من مليشيا الحوثي الانقلابية، شمال غرب محافظة مارب، وكبّدها خسائر بشرية ومادية كبيرة.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش حاصروا مجموعة من عناصر المليشيا في جبهة محزام ماس واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة، وانتهت بسقوط معظم أفراد المجموعة بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال.

وأضاف أن مدفعية الجيش دمّرت طقماً كان في طريقه لتعزيز عناصر المليشيا وسقوط كل من كان على متنه بين قتيل وجريح. كما استهدفت المدفعية مصادر نيران معادية وألحقت بالمليشيا خسائر في العتاد والأرواح.