لقاء بعدن يناقش نشاط الاتحاد التعاوني السمكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

اطلع وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، خلال لقائه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، على الانشطة التي يقوم بها الاتحاد التعاوني السمكي في المحافظات المحررة.



وجرى خلال اللقاء، الذي ضم رئيس الاتحاد التعاوني السمكي علي بن شباء وعدد من قيادات الاتحاد، مناقشة التحضيرات الجاري العمل بها لتحديد موعد انعقاد المؤتمر العام للاتحاد التعاوني السمكي الذي سيتم انعقاده خلال الفترة المقبلة.

وشدد السقطري، على تفعيل دور الجمعيات السمكية لخدمة الصيادين وسرعة رفع كشف بأسماء مؤسسي الاتحاد والجمعيات العاملة في هذا المجال.. موكداً استعداد الوزارة تذليل الصعوبات التي تعترض أداء القطاع السمكي وتقديم الدعم الازم، بإعتباره من القطاعات الإقتصادية الواعدة والمساهمة في الأمن الغذائي.