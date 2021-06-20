باصهيب يبحث مع ممثلي البرنامج السعودي سير تنفيذ مشاريع محفظة البرنامج في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، اليوم، مع مدير المشاريع والدراسات الفنية بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والفريق الفني المختص بمشاريع محفظة البرنامج في اليمن، سير تنفيذ مشاريع محفظة البرنامج وآليات استكمالها.



وفي سياق منفصل، ناقش نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، مع نائبة المدير القطري للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن سيبيل سيجلر، أوجه وآليات التعاون والدعم التنموي المقدم من قبل الوكالة الأمريكية .. مشيداً بدعم الوكالة للشعب اليمني في ظروفه الحالية.

حضر اللقاء رئيس المكتب الفني في الوزارة المهندس شعيب علي.