وزير التخطيط يبحث مع سفير هولندا تعزيز التعاون التنموي بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، مع سفير هولندا لدى اليمن بيتر ديرك هوف، التعاون التنموي بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره خدمة للمصالح المشتركة.



كما ناقشا خلال اللقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، القضايا المتعلقة باتجاهات الدعم الهولندي القائم والمستقبلي لليمن.

وأشاد الوزير باذيب، بإسهامات الحكومة الهولندية في تعزيز مسارات بناء السلام والتنمية في اليمن .. منوها بالحرص الذي تبديه مملكة هولندا في مواصلة الانتقال من الإغاثة إلى التنمية وتمويل العديد من المشاريع الجديدة في اليمن.

وثمن موقف الحكومة الهولندية الداعم للحكومة الشرعية، وما تقدمه من دعم للعمليات الإنسانية التنموية وبناء سلام .. مؤكداً إمكانية الاستفادة من الخبرات الهولندية الكبيرة، في تطوير قطاعات النقل والزراعة والمياه، في إطار استراتيجية الأمن الغذائي التي شرعت الحكومة بإعدادها.

كما أكد على أهمية أن تتضمن استراتيجية التدخل القادمة للحكومة الهولندية في بناء السلام عبر دعم مشاريع سيادة القانون وتأهيل المحاكم والنيابات.

من جانبه جدد السفير الهولندي، حرص حكومة بلاده على تقديم أوجه الدعم اللازم لتعزيز الاستقرار في اليمن .. مشيداً بمستوى التعاون القائم بين البلدين.