ورشة تدريبية في عدن للباحثين الميدانيين بمجال الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة تدريبية لباحثيها الميدانيين، حول مهارات التكييف والتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.



ويتلقى المشاركين في الورشة على مدى أربعة أيام محاضرات يقدمها نائب رئيس اللجنة حسين المشدلي وعضو اللجنة إشراق المقطري، حول مهارات التكييف والتحقيق في الانتهاكات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد سعيد المفلحي، أن الورشة تأتي في إطار استمرار اللجنة بتنفيذ برامجها التدريبية بهدف الارتقاء بمهارات باحثيها الميدانيين في مختلف المحافظات ورفع قدراتهم وتحسين الأداء لمواجهة التحديات والصعوبات التي تعترض عملهم في الميدان.

حضر افتتاح الورشة مدير مكتب المفوضية السامية في اليمن رينو ديتال.