ادارة نادي وحدة عدن تستنكر اغلاق محاله التجارية بالشيخ عثمان من قوات تابعة للحزام الامني..

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يزيد بن سلمان - شبوة -

استنكرت ادارة نادي وحدة عدن بالشيخ عثمان بمحافظة عدن اغلاق المحلات التجارية التابعة للنادي صباح (( الاحد)) واتهمت الادارة قوات الحزام الامني

(( القطاع الثامن)) بالضلوع في اغلاق المحلات دون اي مسوغ قانوني..

وقالت ادارة النادي في صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي...

في خطوة غير مبررة يستنكر نادي وحدة عدن إغلاق محاله التجارية من قبل قوات الحزام الأمني- القطاع الثامن صباح اليوم (( الاحد)) في مديرية الشيخ عثمان قوة أمنية تابعة للحزام الأمني - القطاع الثامن محال نادي وحدة عدن المؤجرة في مبنى النادي الواقع في وسط المديرية والكائن أمام مسجد زكو الشهير .

هذا وتطالب إدارة النادي ومحبيه وكافة منتسبيه في مختلف الألعاب من السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية ،ومكتب الشباب والرياضة ،ورئيس دائرة الشباب والرياضة ،ومدير الأمن ،وقائد الحزام الأمني، بالتوضيح حول هذا التصرف اللامسؤول والخطير تجاه قطاع الشباب والرياضة ،وهي خطوة غير مبررة لإدارة النادي ولا يعرف سببها حتى اللحظة .

النعماني ابو شامل