وزير المياه والـ(يونبس) يبحثان تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع مستشار مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن (يونبس) الدكتور خلدون صالح، تنفيذ المشاريع الخاصة بالمياه والصرف الصحي في اليمن.



واستعرض اللقاء الذي حضره مدير عام منظمات الأمم المتحدة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي أحمد الجاوي، قوائم المشاريع وكيفية طرق تنفيذها في عدد من محافظات الجمهورية.

واكد الوزير الشرجبي، على أهمية التنسيق بين الوزارة والمنظمة في تنفيذ المشاريع لضمان سيرها وتنفيذها بالمواصفات والوقت المحدد لها، مشيراً إلى أن وحدة المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية تتمتع بالكوادر والخبرات الكافية، ما يعطي الوزارة مصداقية في قدرتها على استيعاب وتنفيذ المشاريع.