"المشتركة" تتعامل مع خروقات للمليشيا في مناطق متفرقة من الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

تعاملت القوات المشتركة، الأحد 20 يونيو/حزيران 2021، مع خروقات جديدة ارتكبتها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، في مناطق متفرقة من الحديدة، بالساحل الغربي.



وذكر مصدر عسكري في القوات المشتركة، أن مليشيات الحوثي استهدفت منازل المواطنين السكنية في شارع صنعاء وكيلو 16 بمدينة الحديدة.

وقال إن القرى السكنية في مديرية الدريهمي تعرضت لاستهداف مماثل، لافتاً إلى أن مليشيات الحوثي استخدمت في استهدافها مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والقذائف المدفعية.

وأكد أن القوات المشتركة تعاملت مع خروقات المليشيات بتوجيه ضربات مباشرة كللت بإخماد مصادر نيرانها وإيقاع خسائر بشرية ومادية في صفوف مسلحيها.