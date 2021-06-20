ورشة عمل بمجال الصحة الإنجابية بمشاركة 60 كادرا من عدن وتعز وأبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

نظمت الجمعية الوطنية للقابلات بالتعاون مع كتلة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وإشراف قطاع السكان بوزارة الصحة، اليوم، ورشة عمل خاصة بتقييم نتائج الدراسة التحليلية لوضع تقديم الخدمات الشاملة والمتكاملة في الصحة الإنجابية بحالات الطوارئ.



وأقيمت الورشة بمشاركة 60 كادرا من وزارة الصحة، ومدراء مكاتب الصحة، والصحة الانجابية والسلطة المحلية في المحافظات التي شملتها الدراسة بمديريات الشيخ عثمان في عدن، والمعافر في تعز ولودر في أبين، واستعرضت الورشة خلاصة نتائج الدراسة وأهدافها وعناصرها والتوصيات التي خرجت بها.

وأكد نائب وزير الصحة والسكان الدكتور عبدالله دحان، أهمية الورشة في تعزيز مفاهيم الحفاظ على صحة متكاملة للأم والطفل والسير باتجاه تحقيق الأهداف المنشودة في الحد من وفيات الأمهات.

حضر افتتاح الورشة وكيلا وزارة الصحة لقطاع السكان الدكتور مصلح التوعلي، وقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، والوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتورة إشراق السباعي، ومدير عام الصحة الإنجابية بوزارة الصحة الدكتورة حميدة زيد ومن الجمعية الوطنية للقابلات ماجدة عبدالجليل.