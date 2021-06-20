مناقشة متطلبات تطوير المعاهد الفنية والمهنية في ساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه غانم المحولي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب مدير عام مكتب الوزارة في ساحل حضرموت خالد بلفاس، أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه معاهد التعليم الفني في ساحل حضرموت.



وتطرق اللقاء إلى أهم احتياجات المعاهد الفنية والمهنية لتحديث المناهج التعليمية، وتوفير المعدات اللازمة لورش العمل والمختبرات وتجهيزها بالشكل المطلوب وفقا للمعايير الحديثة، وضرورة تزويد المكتب والمعاهد بالكوادر التعليمية والإدارية اللازمة في مختلف التخصصات.

وأشاد المحولي، بجهود قيادات وكوادر مكتب الوزارة والمعاهد الفنية والمهنية في ساحل حضرموت في مواصلة العملية التعليمية رغم الامكانيات البسيطة .. مؤكدا بأن الوزارة تسعى من خلال خططها التطويرية لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه مكاتب الوزارة في مختلف محافظات الجمهورية، وتوفير كل ما يلزم لتحسين العملية التعليمية في جميع التخصصات لرفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة .. موجها المعنيين بالوزارة بتوفير الاحتياجات الأساسية لمعاهد ساحل حضرموت.

من جانبه أكد بلفاس، أهمية فتح أقسام عملية جديدة في المعاهد، وتوفير اللازم بما يتعلق بموضوع إنجاز شهادات التخرج للطلاب الخريجين في مختلف التخصصات.