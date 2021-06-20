بدء دورة المدربين في خدمات تنظيم الأسرة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

نظم قطاع السكان بوزارة الصحة اليوم، الدورة التدريبية للمدربين في خدمات تنظيم الأسرة وبرتوكول الوقاية من العدوى، بدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بواسطة منظمة رعاية الاطفال الدولية.



وتتناول الدورة التي يشارك فيها 15 مشاركة من 13 محافظة، مهارات نظرية وعملية في التدريب النوعي المبنى على الكفاءة وعلي الدليل المحدث خلال العام ٢٠٢٠م بالاضافة إلى مفاهيم الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة.

ودعى الوكيل المساعد لوزارة الصحة لقطاع السكان الدكتورة إشراق السباعي، المشاركات إلى الاستفادة القصوى من مفردات الدورة، التي تأتي في إطار اهتمام الوزارة ببناء القدرات للمدربين للوصول الي فريق تدريب وطني في خدمات تنظيم الأسرة، مشيرة إلى الهدف الأسمى لتنظيم الأسرة في تحقيق الرفاهية والصحة الجيدة للأم ووليدها ومواكبة الخطط الاستراتيجية العالمية والاستفادة من تجارب الآخرين.