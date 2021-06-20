الجيش يصد هجوما واسعة لمليشيا الحوثي غرب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

صدت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، اليوم الأحد 20 يونيو/ حزيران 2021م، هجوماً واسعاً لمليشيا الحوثي شمال غربي مأرب، شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.



وأكد مصدر عسكري ميداني في القوات الحكومية، أن قواتهم مسنودة من المقاومة الشعبية خاضت مواجهات عنيفة، اليوم السبت، ضد مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات المخدرة ومحزام ماس ووادي حلحلان.

وبحسب المصدر، شنت المليشيا هجوماً واسعاً على مواقعهم، استخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

وأشار إلى أن من مقاتلات التحالف ساندت مقاتليهم ورجال القبائل، واستهدفت تعزيزات بشرية وآليات عسكرية للمليشيا الحوثية كانت في طريقها إلى الجبهات المشتعلة.

وأسفرت جميع الضربات البرية والجوية بين أوساط المليشيا الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد