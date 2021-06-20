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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضي

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، خلال الساعات الماضية تسجيل إصابتين مؤكدتين بالفيروس الوبائي كورونا (كوفيد-19).

 

وأكدت اللجنة، أن الإصابتين المؤكدتين كانتا في عدن، (جنوبي البلاد).

 

وأفادت أنها سجلت حالة وفاة وحيدة لهذا في حضرموت، و9 حالات شفاء 8 منها في تعز، وحالة واحدة في حضرموت.

 

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكد إصابتها في مختلف المناطق اليمنية المحررة إلي نحو (6877) حالة، منها (1353) حالة وفاة، و(3855) حالة شفاء

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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