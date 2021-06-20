إغلاق جزئي للبنوك ومكاتب البريد في مدينة عدن تنديدا بعبث البنك المركزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

الخليج 365 ـ عدن

أغلقت البنوك الحكومية ومكاتب البريد في عدن، أبوابها، صباح الأحد، إستجابة لدعوة الإضراب الجزئي التي دعت له النقابة العامة للمصارف والبنوك والضرائب والتأمينات والأعمال المالية.



وأغلقت البنوك ومكاتب البريد، في وجه عملائها ورجال الأعمال والمرافق الحكومية، للتعبير عن رفضهم لتسيس العمل النقابي والتدخلات في العمل النقابي ومحاولة اقصاء القيادة النقابية المنتخبة وفرض اسماء غير نقابية ولا تنتمي للعمل النقابي وتكليفها بقيادة النقابة وبشكل مخالف للقوانين والأنظمة المتعامل بها في العمل النقابي.

وأفادت النقابة في بيانا رسميا لها رسمي، أن الإضراب يأتي ايضا للمطالبة بايقاف تصرفات وممارسات مكتب الشؤن الاجتماعية والعمل الذي أصر على اعطاء تصاريح لتلك الاسماء بمقابل مادي كرشوه مقابل تنفيد ذلك الاجراء المخالف والاعتراف به وبتوجيهات من جهات سياسية تعمل على تفريخ نقابات عمالية تواليها وتناصرها بعيداً عن الهدف الذي وجدت لأجله النقابات.

وأوضحت النقابة العامة للمصارف والبنوك أن إغلاق كافة البنوك ومكاتب البريد سيكون لمدة ساعتين ابتداءً من الأحد وسيستمر لعدة أيام، حتى يتم الاستجابة لمطالب قيادة النقابة وجميع العاملين في قطاع البنوك والمصارف ومكاتب البريد.

وقالت مصادر مصرفية في عدن لوكالة خبر ان قرار الاغلاق يأتي بعد تعسفات قيادة البنك المركزي في عدن بحق الموظفين وفصل رئيس نقابة البنك المركزي من العمل.

وأوضحت المصادر ان نقابة موظفي البنك المركزي في عدن، احتجت على العبث الاداري، الذي يقوم به نائب محافظ البنك المركزي شكيب حبيشي بتجريف الوظيفة العامة وتعيين المقربين، وتحويل الوظيفة العامة إلى عزبة خاصة به.

وأشارت المصادر الى ان نقابة موظفي البنك اعترضت على العبث والفساد القائم في البنك المركزي في عدن، ما دفع شكيب حبيشي، للدخول معهم في صدام، وفصل عدد من الموظفين