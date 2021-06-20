قتلى وجرحى حوثيون خلال مواجهات مع الجيش في الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الجوف

سقط العديد من عناصر المليشيا الحوثية، بين قتيل وجريح، الأحد 20 يونيو /حزيران 2021، إثر هجوم لمليشيا الحوثي، في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف.



وقال مصدر عسكري، إن المليشيا الانقلابية شنّت هجوماً على أحد المواقع العسكرية غرب جبهة الخنجر، إلا أن أفراد القوات الحكومية والقبائل كسروا الهجوم في لحظاته الأولى ولاحقوا من تبقى من العناصر الحوثية إلى أوكارها.

وأضاف إن المعارك انتهت بسقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد، فيما استعادت القوات الحكومية والقبائل أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها عناصر المليشيا ولاذت بالفرار