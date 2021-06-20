القوات المشتركة تفكك شبكة ألغام حوثية بالقرب من مطاحن البحر الأحمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

تمكنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة، اليوم الأحد، من تفكيك وانتزاع شبكة من الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية بالقرب من مطاحن البحر الأحمر بالحديدة.



وقال مصدر في هندسة القوات المشتركة إن الفرق الهندسية نجحت في تفكيك شبكة من الألغام المضادة للدروع، زرعها الحوثيين بالقرب من مطاحن البحر الأحمر قبل أن يتم طردهم.

وأضاف المصدر، أن الفرق الهندسية سبق أن قامت بعمليات مسح للمناطق القريبة من مطاحن البحر الأحمر، ولكن عمليات المسح مستمرة، نظراً لكثرة وكثافة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات الحوثية بشكل عشوائي.

ويأتي هذا ضمن الجهود الإنسانية للقوات المشتركة في إزالة مخلفات مليشيات الحوثي الإرهابية بالساحل الغربي، التي أدت إلى مقتل وإعاقة الآلاف من المواطنين، غالبيتهم من النساء والأطفال