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هادي يعزي في وفاة المناضل العميد عبدالله احمد الحوتري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

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بعث  الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل العميد عبدالله احمد الحوتري.

 

واشار  الرئيس في البرقية التي بعثها الى اولاد وذوي الفقيد واخوانه وكافة ابناء المراقشة، الى مكانة الفقيد ومناقبه الوطنية ومواقفه النضالية وكفاءته العملية طوال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء، فضلاً عن مكانته واسهاماته الاجتماعية واصلاح ذات البين.

 

 

وعبر رئيس الجمهورية، عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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