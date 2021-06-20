شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الخارجية تدين مواصلة ميليشيا الحوثي لهجماتها على مأرب والسعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية مواصلة مليشيا الحوثي الانقلابية ارتكاب سلسلة متصلة من الهجمات الإرهابية ضد المدنيين بمحافظتي مارب والحديدة واستمرار تصعيدها العسكري في مارب واعتداءاتها الممنهجة التي تستهدف المدنيين في السعودية عبر اطلاقها عددا من الطائرات المسيرة والمقذوفات والصواريخ.



وأكدت الوزارة في بيان وفقا لـ وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان تلك الهجمات الارهابية وذلك التصعيد العسكري المستمر ما هو الا رسالة واضحة ورد جلي على كل الجهود الاقليمية والدولية المبذولة لإحلال السلام وإنهاء الحرب في اليمن، ودليل اضافي على ارتهان ارادة هذه المليشيا للنظام الايراني وسياساته التخريبية في المنطقة، كما يؤكد طبيعتها العدوانية وخطورة نهجها وانتهاكها الصارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاستهانة به وعدم جديتها في الجنوح الى السلام والإصرار على مواصلة الحرب وتقويض استقرار المنطقة.

وشددت الوزارة على موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للمملكة وتضامنها التام في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، وتطالب المجتمع الدولي بعدم السكوت على تلك الاعمال المهددة للامن والاستقرار وادانتها ومحاسبة مرتكبيها وعدم السماح لهم بالافلات من عواقب ذلك.