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وزارة الصحة تتسلم أدوية ومستلزمات طبية لمستشفى الصداقة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلمت وزارة الصحة العامة والسكان، بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، 10 أطنان من ادوية الطوارئ والمحاليل الوريدية والمستلزمات الطبيةخاصة بمستشفى الصداقة بعدن، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية.

 

واشادت مدير عام البرنامج الوطني للإمداد الدوائي الدكتورة سعاد ميسري ومديرة مستشفى الصداقة الدكتورة كفاية جازعي، بدعم مركز الملك سلمان، في مساندة جهود وزارة الصحة بالنهوض بالقطاع الصحي وتحسين خدماته بما يكفل من تأدية واجبه الإنساني في معالجة واستقبال المرضى في ظل الاوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد.

 

فيما اكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعدن صالح الذيباني، استمرار دعم المركز للقطاع الصحي بهدف تخفيف المعاناة الانسانية في اليمن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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