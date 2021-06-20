شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاشتاج #ميليشيا_الحوثي_تستهدف_مكة يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.. ويكشف جرائم الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

صعدت ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران هجماتها ضد المملكة العربية السعودية بالطائرات المسيرة وتصدر هشتاج #ميليشيا_الحوثي_تستهدف_مكة موافع التواصل في المملكة خلال الساعات الماضية.



وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير 17 طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط ونجران بجنوب المملكة أمس السبت.

وأضاف التحالف في بيان نشرته وكالة "واس"، أن "محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائـم حرب"، مشددا على أنه يتخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

واعترض التحالف صاروخ بالستي في سماء مكة كان في طريقة للحرم المكي ما أثار الغضب في الشارع السعودي والإسلامي وتصدر وسم #ميليشيا_الحوثي_تستهدف_مكة مواقع التواصل في المملكة.