شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يدمر 6 طائرات حوثية مفخخة أطلقت باتجاه المملكة السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن التحالف العربي مساء أمس السبت، أنه نجح في اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار مفخخة أخرى أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة.



وبذلك يكون إجمالي الطائرات التي اعترضتها القوات السعودية أمس 17 طائرة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق أمس أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت 11 طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية، وأفاد بأن القوات الجوية اعترضت الطائرات المسيرة فوق الأجواء اليمنية وتصدت لهجمات الحوثيين المتعمدة والممنهجة والتي تعتبر جرائم حرب.

وأوضح كذلك أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.