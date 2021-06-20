الاصبحي يبحث مع مسئول مغربي التعاون الثقافي واحياء القواسم المشتركة بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير اليمن في الرباط عزالدين الاصبحي مع مدير البلاط الملكي ورئيس جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة الدكتور عبدالكريم بناني، التعاون المشترك في مجال التنمية الثقافية وإحياء القواسم المشتركة بين اليمن والمغرب في جوانب الموروث الشعبي الذي يتطابق في معظمه بين البلدين وخاصة في فنون العمارة والزي والموسيقى.



واكد المسئول المغربي دعمه وجمعية رباط الفتح لتعزيز برامج تعاون تعرف بالعلاقة التاريخية الممتدة بين البلدين وإحياء الذاكرة المشتركة.

من جانبه نوه الاصبحي بروح التعاون والمحبة التي يصبغها المغرب ملكا وحكومة وشعبا على كل جوانب التعاون بين البلدين.. مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين اليمن والمغرب والذين يشكلان ضفتي الأمة وتتجذر علاقاتهما منذ الأزل.