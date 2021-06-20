ضبط أربعة من مروجي المخدرات بمحافظة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

اعتقلت أجهزة الأمن بمحافظة المهرة، أربعة من مروجي المخدرات في عدد من مديريات المحافظة في عدة عمليات منفصلة.



وأوضح مصدر أمني ان عمليات الضبط جاءت بعد رصد وتحري دام لعدة أيام للأشخاص المشتبه بهم، وأسفرت المعلومات والتحريات إلى ضبط الجناة وهم متلبسين وبحوزتهم ممنوعات من الحشيش ومادة الشبو.

واكد المصدر ان إدارة المباحث بصدد استكمال إجراءات المتهمين لإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا عقابهم .. مشيرا الى استمرار الحملة الأمنية لمكافحة وضبط مثل هؤلاء المتاجرين والمروجين والمتعاطين في أرواح الشباب بهذه السموم القاتلة.