أزمة خبز في عدن جراء إضراب الأفران وارتفاع أسعار الدقيق

المنامة - ياسر ابراهيم - تشهد العاصمة المؤقتة عدن، أزمة خانقة في الخبز والروتي، جراء استمرار إضراب ملاك أفران المخابز بسبب ارتفاع الأسعار.



وقالت مصادر محلية إن العاصمة المؤقتة تشهد أزمة خانقة في الروتي بعد إضراب غالبية ملاك المخابز احتجاجا على اعتقال عدد من العاملين وارتفاع أسعار الدقيق والقمح، مؤكدين مشاهدة طوابير كبيرة أمام الأفران المفتوحة.



وتسبب الإضراب بارتفاع سعر الروتي إلى 40 ريال وفي بعض المخابز المفتوحة إلى 50 ريال، بدلاً عن 30 ريال.



ويبرر أصحاب الأفران الزيادة في السعر بسبب ارتفاع الدقيق والقمح.



وشنت قوات الانتقالي حملة اعتقالات ضد العاملين في الافران لإجبارهم على كسر الاضراب.

