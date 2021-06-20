باغريب : حضور اغلب أعضاء الجمعية الوطنية دليل التأييد الشعبي الواسع للقيادة الحكيمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

اختتمت يوم الخميس جلسات الدورة الرابعة للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بالعاصمة عدن، وخرجت الدورة الرابعة للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي ببيان ختامي حمل العديد من القرارات والتوصيات الهامة للجنوب.



وأكد البيان الختامي على ضرورة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض، والإسراع في تشكيل فريق تفاوضي مشترك إلى العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وإعداد رؤية لحل قضية الجنوب بخيار حل الدولتين في إطار حل الأزمة اليمنية وتقديمها للدول الراعية ومجلس الأمن الدولي.

وعن انعقاد الدورة الرابعة للجمعية الوطنية بحضور كامل الأعضاء وفي هذا الوقت بالذات قال عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس لجنة التربية والتعلم بالجمعية الوطنية الأستاذ خالد هود باغريب في تصريح خاص لــحضرموت21 ان انعقاد الدورة الرابعة للجمعية الوطنية في هذا التوقيت انما هو تأكيد للقيادة السياسية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي بانها تسير في خطواتها المباركة على طريق استعادة الدولة.

وأضاف باغريب ان الحضور المتميز لأغلب اعضاء الجمعية الوطنية هو دليل ذلك التأييد الشعبي الواسع لهذه القيادة الحكيمة للمضي قدما في تنفيذ اتفاق الرياض وتحقيق الشراكة مع دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية .

وشهدت في الأيام الماضية أروقة الجمعية الوطنية تداولات ومناقشات كثيرة بين الأعضاء في مختلف اللجان تبلورت الى اعلان المجلس الانتقالي الجنوبي اعتزامه اتخاذ خطوات مهمة تعمل على إيجاد حلول لمشكلات الخدمات منها الكهرباء والصحة والتعليم وسيلمس المواطن في المحافظات الجنوبية ذلك خلال الأشهر القادمة بحسب عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس لجنة التربية والتعلم بالجمعية الوطنية الأستاذ خالد هود باغريب الذي قال في تصريحه انه من خلال المناقشات التي جرت بين اروقة الجمعية اتضح ان المجلس قادم على اتخاذ خطوات سوف تعمل على ايجاد حلول لمشكلات الخدمات من ماء وكهرباء وصحة وتعليم . وهذا ما سوف نلمسه في قادم الأيام

وعن القضية الجنوبية والمشاورات في الخارج قال عضو الجمعية الوطنية خالد هود باغريب ان المجلس الانتقالي الجنوبي استطاع الوصول بالقضية الجنوبية الى المحافل الدولية والتعاطي معها بشكل يراعي تطلعات شعب الجنوب .

الجدير بالذكران البيان الختامي للدورة الرابعة للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي أشار الى استمرار الحوار الجنوبي الجاد للوصول إلى توافقات سياسية جنوبية تؤدي إلى تحقيق ضمانة أساسية لتحقيق تطلعات شعب الجنوب وإشراك مختلف فئات شعب الجنوب في بناء المستقبل المنشود، مشدداً على عدم تمادي الأجهزة الأمنية على حقوق العامة والخاصة أو يساعد على الإضرار بها من قبل الآخرين وأن يكونوا في خدمة المواطن والوطن.