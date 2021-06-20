مأرب.. مقتل العشرات من ميليشيات الحوثي في جبهة الكسارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد قائد عمليات جبهة الكسارة العميد عبده الذيباني أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، تكبدت، السبت، عشرات القتلى والجرحى، بنيران الجيش الوطني ، في جبهة الكسارة، بأطراف محافظة مأرب.



وأوضح الذيباني أن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل، رصدت محاولة تسلل لمسلحي ميليشيا الحوثي الإرهابية، باتجاه مواقع في الجبهة، وأحبطتها، بحسب ما ذكر موقع "سبتمبرنت" الإخباري.

وأفاد الذيباني أن المواجهات أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية، بالإضافة إلى تدمير 8 عربات تابعة لها.

ولفت إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، كانت حاضرة بقوة خلال المواجهات، ونفذت غارات جوية محكمة استهدفت بها تعزيزات للميليشيا الحوثية كانت قادمة من محافظة صنعاء ودمرتها بالكامل.