استئناف أعمال إزالة الرمال المتحركة في طريق عدن - أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

الخليج 365 - أبين

بتوجيهات وزير الأشغال العامة المهندس مانع بايمين، نفذ صندوق صيانة الطرق عبر المؤسسة العامة للطرق والجسور والتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة أبين ، أعمال إزالة الرمال المتحركة في طريق عدن ابين.



وبمتابعة مباشرة من المهندس سامي باهرمز نائب رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق، تواصلت أعمال إزالة الرمال المتحركة في طريق عدن - ابين، لتسهيل حركة تنقل المواطنين بين المحافظات، والحفاظ على سلامة المواطنين من الحوادث المرورية، واستجابة لنداءات السلطة المحلية ممثلة باللواء أبوبكر حسين محافظ محافظة أبين، بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق وتنفيذ المؤسسة العامة للطرق والجسور.

وتأتي هذه الأعمال، رغم الظروف الصعبة والامكانيات الشحيحة والاحداث التي يمر بها صندوق صيانة الطرق، حيث يمتنع البنك المركزي ووزارة المالية بتمرير الشيكات الموقع عليها وزير الأشغال العامة سواء الخاصة بالمشاريع او مرتبات الموظفين، الا انه تم استئناف الأعمال في ظروف استثنائية تامة يمر بها الصندوق والطواقم الفنية والإدارية والاشرافية.

ورغم عدم استلام كوادر وموظفي صندوق صيانة الطرق لرواتبهم ومستحقاتهم منذ شهرين وتجميد ميزانية مشاريع الصيانة والتأهيل، الا انهم يبذلوا كل الجهود لتذليل كافة الصعاب وتقديم التسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلهم بين المحافظات وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتقليل من المخاطر والحفاظ على سلامة شبكة الطرق.