تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم أمس السبت.



وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

بلغ اجمالي الحالات المؤكدة بمرض فيروس كورونا COVID-19، منها حالة واحدة وافدة من محافظة شبوة لذكر يبلغ من العمر 45 عاما.

لا توجد حالات وفاة جديدة.

6 حالات تعافي جديدة بعد تلقيها العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل،

الحالات وافدة من خارج المحافظة.

الحالات النشطة حالة نشطة واحدة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهي بحالة صحية جيدة.