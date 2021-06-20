قرقاش: تدمير التحالف لـ17 طائرة مسيرة يؤكد التعنت الحوثي ضد وقف إطلاق النار والحل السياسي

وأكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أن الاستهداف المتكرّر للمدنيين يتطلب موقفًا ضاغطًا وصلبًا من المجتمع الدولي.

اعتبر الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أن تدمير التحالف لـ17 طائرة مسيرة يؤكد التعنت الحوثي ضد وقف إطلاق النار والحل السياسي.

محمد يوسف

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