- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش: تدمير التحالف لـ17 طائرة مسيرة يؤكد التعنت الحوثي ضد وقف إطلاق النار والحل السياسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
اعتبر الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أن تدمير التحالف لـ17 طائرة مسيرة يؤكد التعنت الحوثي ضد وقف إطلاق النار والحل السياسي.
وأكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أن الاستهداف المتكرّر للمدنيين يتطلب موقفًا ضاغطًا وصلبًا من المجتمع الدولي.
واتهم قرقاش مليشيات الحوثي بأنها "العقبة الأساسية لإنهاء الحرب في اليمن".