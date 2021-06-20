اخبار الخليج / اخبار اليمن

قرقاش: تدمير التحالف لـ17 طائرة مسيرة يؤكد التعنت الحوثي ضد وقف إطلاق النار والحل السياسي

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش: تدمير التحالف لـ17 طائرة مسيرة يؤكد التعنت الحوثي ضد وقف إطلاق النار والحل السياسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اعتبر الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أن تدمير التحالف لـ17 طائرة مسيرة يؤكد التعنت الحوثي ضد وقف إطلاق النار والحل السياسي.

 

وأكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أن الاستهداف المتكرّر للمدنيين يتطلب موقفًا ضاغطًا وصلبًا من المجتمع الدولي.

 

واتهم قرقاش مليشيات الحوثي بأنها "العقبة الأساسية لإنهاء الحرب في اليمن".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا