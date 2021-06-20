شكرا لبحثكم عن خبر مجرمون في أرحب بصنعاء يوثقون بالفيديو جريمتهم بحق طفل في مزرعة وهكذا كانت النهاية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رتكب شابان جريمة بحق طفل في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء بضربه ضرب وحشي وقاما بتوثيق اعتدائهما بتصوير مقطع " فيديو " والذي فضح جريمتهما بعد ان تسرب بمواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بالقبض عليهما .

وقال محرر موقع "المشهد اليمني" امس السبت انه اطلع على المقطع المرئي والذي يظهر فيه طفل صغير في إحدى المزارع بعزلة بحيص قرية القلعة بمديرية أرحب بمحافظة صنعاء ورجلان يقومان بضربه ضرب مبرح وتصويره حتى دخل في غيبوبة وتم إيقاف التصوير .

ويظهر في الفيديو محاولة الطفل بالاستنجاد بعمه مالك المزرعة والذي تعرض للضرب المبرح بها بعد إتهام الطفل بمحاولة السرقة من المزرعة .

وقام الإخوان بشار والذي ارتكب جريمة الاعتداء وأخيه الأكبر والذي يقوم بعملية التصوير والتحريض بالاعتداء على الطفل والذي كان مازال في مرحلة النقاهة بعد إجراء له عملية جراحية في العاصمة صنعاء .

وطالب العديد من الناشطين بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة بعد إنتشار مقطع الفيديو والذي وثق جريمة الاعتداء على الطفل .

وتزايدت جرائم الاعتداء على الغير سواء أشخاص وخاصة الأطفال والنساء أو الإعتداء على الأموال في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية والتي حولت المجتمع اليمني إلى أشبه بالغابة القوي يأكل فيها الضعيف دون القيام بأي ردع لمثل هؤلاء .

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