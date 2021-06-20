شكرا لبحثكم عن خبر اليمن .. بحث إنشاء مجلس رئاسي لخلافة الرئيس هادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف باحثون ومهتمون بالشأن السياسي، عن مقترح، لإنشاء مجلس رئاسي، يمثلون جميع الأطراف في البلاد.

ولم يتسنى التأكد من مصادر رسمية حول تلك المعلومات.

وقال رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث، عبد السلام محمد، إن التحالف العربي بقيادة السعودية قرر سحب صلاحيات الرئيس لصالح مجلس رئاسي من كل الأطراف المتحاربة.

وفي منشور له، على فيسبوك، كشف، عبد السلام، عن أن المجلس الرئاسي، الذي تجري ترتيبات لتشكيله، سيكون برئاسة، زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي.

ومؤخرا نشر، مركز صنعاء للدراسات، تقرير أكد فيه أن تشكيل مجلس رئاسي في اليمن، سيكون بديلا معقولا لتجاوز فشل الرئيس "المنتخب" عبدربه منصور هادي في إدارة الاوضاع على المستويين العسكري والسياسي.

وقال التقرير إن تشكيل المجلس الرئاسي كبديل للسلطة التنفيذية القائمة، من شأنه ايضا تجنب أزمة سياسية حول من سيخلف الرئيس هادي حال عجزه عن الاستمرار في منصبه أو وفاته.