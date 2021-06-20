شكرا لبحثكم عن خبر اليمن تبدأ في تداول العملة الأحلى في العالم .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لجأ المواطنون اليمنيون بمختلف المحافظات، الى تداول عملة جديدة، هي الاولى من نوعها في العالم.

وقال مواطنون إن سائقو الباصات وأصحاب البقالات والمحلات التجارية، لجأوا إلى تداول الشوكولاتة كعملة بديلة عن الـ" 50 ريالا".

ويضطر السائقون والتجار الى استخدام الشوكولاتة كعملة بديلة عن الـ50 ريالا بسبب انعدامها من السوق بشكل كامل، بحسب المواطنين.

وتعاني العملة اليمنية من انهيار متواصل وصلت الى حدود غير مسبوقة، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والدوائية وتسبب ذلك في مفاقمة معاناة المواطنين.