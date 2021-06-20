شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. المحافظ سلطان العرادة في جبهات القتال المتقدمة دفاعا عن مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ظهر محافظ محافظة مأرب، اللواء سلطان العرادة، امس السبت، 19 حزيران، 2021، ليفاجئ الجميع أثناء ظهوره في إحدى جبهات المحافظة.

ونشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للمحافظ أثناء تفقده لأبطال الجيش في جبهة الكسارة التي شهدت اليوم مواجهات عنيفة مع المليشيات.

وخاضت يوم امس قوات الجيش الوطني، معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي بعدد من الجبهات في مأرب .

وقد لقي ما لا يقل عن 19 عنصراً حوثياً مصرعهم وجرح آخرون، خلال معارك استمرت لأكثر من 5 ساعات في جبهتي الكسارة والمشجح، ولا تزال العديد من الجثث الحوثية متناثرة على امتداد مناطق الاشتباك