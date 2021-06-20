شكرا لبحثكم عن خبر تشكيل لجنة للتحقيق في وفاة محتجز بسجن في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه مدير أمن العاصمة عدن اللواء الركن مطهر علي ناجي اليوم بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة حسن ناصر عبدالله باعوضة اثناء احتجازه في قسم شرطة المعلا. وتكونت لجنة التحقيق بحسب توجيه مدير الأمن من التالية أسماؤهم: 1- عقيد / فيصل مثنى صالح- مساعد مدير أمن عدن لشؤون الشرط 2- عقيد / عبدالسلام محمد القباطي مدير الرقابة والتفتيش أمن عدن 3- عقيد / جميل يحيى حسن خدشي- مندوب البحث الجنائي بالمحافظة. 4- مقدم / صالح لحمان باعوضه- يعمل في إدارة الأمن. ونص التوجيه على تكليف اللجنة بالنزول الى شرطة المعلا ورفع تقرير حول وفاة المذكور أعلاه وبصورة عاجلة. واكدت مصادر أمنية ان اقرباء المتوفي كانوا قد حضروا في وقت سابق الى شرطة المعلا وتنازلوا عن القضية مطالبين بجثة المتوفي غير ان إدارة الشرطة رفضت تسليم الجثة قبل عرضها على الطبيب الشرعي. المكتب_الإعلامي_إدارة_أمن_عدن الأحد 20 يونيو 2021

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل لجنة للتحقيق في وفاة محتجز بسجن في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.