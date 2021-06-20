شكرا لبحثكم عن خبر ترحيل اليوتوبير الشهير من السعودية الى اليمن بسبب خلوة غير شرعية مع فتاة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اوضح اليوتيوبر اليمني الشهير الشاب ريان صاحب قناة هيا خليك على يتويوب سبب ترحليه الى اليمن بعد سجن دام اشهر

وقال ريان في مقطع فيديو قصير بثه لجمهوره ان قضية سجنه وترحيله الى اليمن كانت بسبب بلاغ غير صحيح من احد الاصدقاء القريبين من حياته اليومية لم يذكره بالاسم

واشار ريان في حديثه الى ان البلاغ المقدم يتحدث عن خلوه غير شرعية مع فتاة التقطت له صورة وهي بجانبه في احد الاماكن العامة ويقول ريان ان الفتاة ابنة شقيقته

واكد ريان في حديثه ان قاضي المحكمة لم يسمح له بالرد وحكم عليه بالسجن لسنة وستة اشهر ليرحل من بعدها الى اليمن

واوضح ريان انه بسبب القضية حاول الانتحار في احد الفنادق بالمدينة المنورة وتدخلت قوات الامن لمنعه وانقذت حياته

وقال اليوتيوبر ريان لجمهوره انه مظلوم واصبح بعيدا عن اسرته واهله واصدقائه وطلب من الجميع اي