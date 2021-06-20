شكرا لبحثكم عن خبر إغلاق كافة البنوك الحكومية ومكاتب البريد في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بسام البان:

أعلنت النقابة العامة للمصارف والبنوك والضرائب والتأمينات والأعمال المالية، مساء امس، عن إغلاق كافة البنوك الحكومية ومكاتب البريد والمالية والمرافق الحكومية العاملة في العاصمة عدن لمدة ساعتين.

وقالت النقابة في بيان لها أن إغلاق البنوك الحكومية ومكاتب البريد يأتي تعبيرا عن رفضهم لتسيس العمل النقابي والتدخلات في العمل النقابي ومحاولة اقصاء القيادة النقابية المنتخبة وفرض اسماء غير نقابية ولاتنتمي للعمل النقابي وتكليفها بقيادة النقابة وبشكل مخالف للقوانين والأنظمة المتعامل بها في العمل النقابي.

وأضافت: وللمطالبة بإيقاف تصرفات وممارسات مكتب الشؤون الاجتماعية الذي اصر على اعطاء تصاريح لتلك الاسماء بمقابل مادي كرشوه مقابل تنفيد ذلك الاجراء المخالف والاعتراف به وبتوجيهات من جهات سياسية تعمل على تفريخ نقابات عمالية تواليها وتناصرها بعيداً عن الهدف الذي وجدت لأجله النقابات.

وكانت النقابة العامة للمصارف والبنوك بعدن، قد أصدرت بياناً رسمياً لها قبل يومين، رفضت محاولات المجلس الإنتقالي الجنوبي للسيطرة على العمل النقابي وتسييسه.

