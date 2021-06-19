الرئيس هادي يعزي في وفاة المناضل العميد عبدالله احمد الحوتري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل العميد عبدالله احمد الحوتري.



واشار الرئيس في البرقية التي بعثها الى اولاد وذوي الفقيد واخوانه وكافة ابناء المراقشة، الى مكانة الفقيد ومناقبه الوطنية ومواقفه النضالية وكفاءته العملية طوال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء، فضلاً عن مكانته واسهاماته الاجتماعية واصلاح ذات البين.

وعبر رئيس الجمهورية، عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.