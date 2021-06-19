رئيس الأركان العامة يتفقد سير العمليات القتالية شمال غرب مارب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم، سير العمليات القتالية شمال غرب محافظة مارب، واطلع على أحوال المقاتلين الأبطال وما يسطرونه من ملاحم خالدة.



ونقل رئيس الأركان، إلى القادة والجنود ورجال المقاومة الشعبية، تحيات وتقدير القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي..مهنئاً إياهم بالانتصارات المتوالية ضد مليشيا الحوثي الكهنوتية المدعومة من إيران.

وأشاد الفريق بن عزيز، بما شاهده من بطولات وتضحيات وكفاءة قتالية عالية أظهرها أبطال الجيش على امتداد مسرح العمليات القتالية..مثمناً الإسناد والدعم الذي يضطلع به الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وشدد رئيس الأركان على اليقظة العالية والالتزام التام بالخطط المرسومة لتدمير قدرات المليشيا الكهنوتية وإجبارها على الاستسلام بقوّة السلاح باعتباره السبيل الوحيد لاستعادة الدولة وإنهاء معاناة الشعب وتحقيق الإستقرار في عموم البلاد.

ومن جانبه، عبر قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد جبران، عن شكره لرئيس هيئة الأركان وقيادة وزارة الدفاع على الاهتمام والمتابعة المستمرة للأوضاع الميدانية.. مؤكداً جاهزية منتسبي المنطقة لتنفيذ كل المهام الموكلة إليهم.