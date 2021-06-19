الجيش الوطني يكسر هجوماً حوثياً في جبهة الخنجر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

كسر أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم السبت، هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف.



وذكر مصدر عسكري وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن المليشيا الإنقلابية شنّت هجوماً على أحد المواقع العسكرية غرب جبهة الخنجر إلا أن أبطال الجيش والمقاومة كسروا الهجوم في لحظاته الأولى ولاحقوا من تبقى من العناصر الحوثية إلى أوكارها..مشيراً الى أن المعارك انتهت بسقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد.

ولفت المصدر، الى ان الجيش الوطني تمكن من استعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها عناصر المليشيا ولاذت بالفرار.