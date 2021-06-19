بن بريك يُعزي في وفاة عضو الجمعية الوطنية المناضل الشيخ عبدالله الحوتري المرقشي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

الخليج 365 - عدن

بعث اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، برقية عزاء ومواساة إلى أسرة وذوي المناضل الشيخ عبدالله بن أحمد الحوتري المرقشي، عضو الجمعية الوطنية، مستشار الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي وافاه الأجل مساء أمس في العاصمة المصرية القاهرة إثر مرض عضال.



وأشار بن بريك في برقيته إلى إن الجنوب فقد برحيل العميد الحوتري، أحد رجالاته المناضلين والذي قضى معظم حياته مناضلاً ومدافعاً صلباً عن حرية وكرامة وطنه وقضيته العادلة .

ونوه اللواء بن بريك بالرصيد الوطني الحافل للفقيد المناضل الشيخ عبدالله بن أحمد الحوتري من خلال المواقع القيادية التي تقلدها وكأحد الشخصيات السياسية التي حظيت باحترام الجميع، فضلاً عن اسهاماته في العمل الخيري والاجتماعي.

وعبّر اللواء بن بريك في بيان برقيته بإسمه ونيابة عن الهيئة الإدارية وكافة أعضاء وموظفي الجمعية الوطنية عن عميق الحزن وصادق المواساة إلى أفراد أسرته الكريمة وزملائه ومحبيه وأبناء أبين كافة بهذا المصاب الجلل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته و رضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان