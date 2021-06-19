مجلس إدارة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال YLNG يعقد اجتماعه الدوري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

عقد مجلس إدارة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال YLNG، اجتماعه الدوري برئاسة الاستاذ عبدالسلام عبدالله باعبود وزير النفط والمعادن رئيس مجلس الإدارة، وبحضور شركاء المشروع، شركة توتال انرجيس، شركة هنت، الشركات الكورية ( اس كي- هونداي- كوجاز) والشريك اليمني المتمثل بالشركة اليمنية للغاز، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.



وناقش الاجتماع عددا من المواضيع، التي تتعلق بنشاط وعمل الشركة، في الجوانب الادارية والفنية والمالية، وفي مقدمتها متابعة سير مشروع الغاز الطبيعي المسال.

وخلال الاجتماع أكد الوزير باعبود ان الوزارة تولي الشركة اهتمام خاصا، لما تمثله من اهمية كبيرة في تجسيد وتعميق علاقات الشراكة الناجحة، مع كبرى الشركات العالمية.

مثمنا حرص القيادة السياسية، ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وذلك من خلال متابعته واهتمامه بنشاط وعمل الشركة، وتوجيهاته وحرصه على تعزيز العمل والتعاون مع الشركاء الدوليين، وتقديم كافة التسهيلات لهم، بما يمكنهم من العمل والاستثمار، وانجاز مهامهم ولما فيه تحقيق المصالح المشتركة، وبما يسهم في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني